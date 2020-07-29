Kenya'da mahkemelere Kovid-19 nedeniyle 2 hafta ara verildi

ABUJA (AA) – Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahkemelere iki hafta ara verdi.

Kenya Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Temmuz itibariyle 2 hafta süreyle mahkemelerin çalışmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, görevlilerden bazılarında Kovid-19 tespit edildiği ve son bir haftada vakaların artması nedeniyle bu kararın alındığı bilgisi paylaşıldı.

Mahkemelere 30 Temmuz itibariyle iki hafta süreyle ara verilirken acil davaların ise çevrimiçi görülmesi kararlaştırıldı.

Kenya'da şimdiye kadar 19 bin 125 kişide Kovid-19 tespit edildi ve 311 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.