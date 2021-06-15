Kenya'da nesli tükenme tehlikesinde olan fillere isim verilecek

İSTANBUL (AA) – Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan filleri korumak için her file isim verme kararı aldı.

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen "isim verme" töreninde yaptığı konuşmada, fillerin nüfusunu korumak için çabaladıklarını açıkladı.

Atılan adımlarla kaçak avcılığın önüne geçilerek fil nüfusunun korunmasını amaçladıklarını kaydeden Balala, "Bu tören, Kenyalılar ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlar için fillerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturacak." dedi.

Balala, yaban hayatının korunmasına yönelik çeşitli adımlar attıklarına dikkati çekerek, isim verilen fillere "koruyucu aile" tahsis edeceklerini ve isimlerin de koruyucu aileler tarafından verileceğini söyledi.

Amboseli Ulusal Parkı 3 binden fazla file ev sahipliği yaparken ülke genelinde yaklaşık 34 bin fil bulunuyor.