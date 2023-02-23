Kepçeler depremzedeler için değil, Atatürk Havalimanı için çalıştı

Atatürk Havalimanı’ndaki tepki çeken inşaat son sürat devam ediyor. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen inşaatın sürmesine tepki gösterdi. Ataman “Dünyanın her yerinden enkazın altından insanları çıkarabilmek için 2-3 gün sonra olsa da insanlar afet bölgesine geldi. Ama Atatürk Havalimanı’ndaki kepçeler, afet bölgesinde çok ihtiyaç duyulmasına rağmen deprem için değil millet bahçesi için çalıştı” dedi.

Günlerdir deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldıklarını anlatan Ataman “Bırakın kepçeyi, iş makinelerini bir küreğe bir balyoza bile ihtiyaç vardı. Ama ne yazık oradaki iş makineleri yine ranta çalıştı. Öncelik deprem bölgesi değil Atatürk havalimanı. Şimdi millet bahçesi yapma zamanı değil ki” dedi.

“ÇÜNKÜ DEPREM BÖLGESİNDE RANT YOK”

Ataman şöyle devam etti:

“Vatandaşlar, şu günlerde en azından bu inşaatın durmasını ve buradaki yüzlerce çalışanın, iş makinesinin deprem bölgesine gönderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şu an depremzedelere barınma alanları yaratmak, yaşam alanları yaratma zamanı. Aslında vurdumduymazlıktan anlaşılıyor ki depremde zarar gören bölgeler öncelik sırasında değil. Öncelik Kanal İstanbul çevresindeki yapılacak rezidanslar, millet bahçeleri, duble yollar. Çünkü deprem bölgesinde rant yok, kamu hizmeti var. Onun için biz CHP’li belediyeler olarak Millet İttifak’ı olarak afet bölgesinde kamunun hizmetindeyiz. Bizim çılgın projemiz depremzede vatandaşlarımıza.”

NE OLMUŞTU?

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile kapalı kapılar arkasında ihale düzenlenmişti. İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İhalenin sözleşmesi 16 Mayıs’ta imzalanmış ancak pistleri kırma işlemi günler öncesinde başlamıştı. Havalimanını millet bahçesine dönüştürecek imar planı da açılıştan iki gün önce askıya çıkarılmıştı. Askıdaki planlara bir aylık itiraz süresi bulunmasına rağmen süreç beklenmemişti. Plan değişikliği ile İstanbul’un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni planı delinerek 877 hektarlık havalimanı alanının 500 hektarı “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak düzenlendi.

Plan notlarına göre “Millet Bahçesi” alanında afet toplanma alanı, spor alanları, millet kıraathaneleri, sergi binaları, Millet Bahçesi’ne gelen ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanabileceği diğer birimler yer alabilecek. “Kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı” olarak işaretlenen alanda kafeterya, spor kulüpleri, müzeler, sergi alanları, fuar, bilim merkezleri, AR-GE merkezleri, Gençlik Merkezleri, kültürel alanlar, tiyatro, sinema, yurtlar, eğitim birimleri, macera parkı, sağlık birimleri, cami, ulaşım sistemleri gibi fonksiyonlar yer alacak.