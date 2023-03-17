Kerem Aktürkoğlu: Her şey bizim elimizde, lider olan takım biziz

Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu ve Süper Lig’de 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Rashica’nın golünün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık’ın formasını açtı.

Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, “Ahmet Çalık’ı anmak istiyorum. Mekanı cennet olsun, ailesine tekrar sabır diliyorum. İstemediğimiz bir sonuç aldık, 14 maçlık bir serimiz vardı. Rakibimiz bunu bildiği için daha iştahlı oynadı. Her şey bizim elimizde, lider olan takım biziz. Bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan ders çıkaracağız” dedi.