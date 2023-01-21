Kerem Aktürkoğlu: Icardi’ye sözümü yerine getirdim

Süper Lig ‘in 20. haftasında Galatasaray , sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor’un zorlu bir rakip olduğunu ama kendilerinin de oldukça iyi bir dönemden geçtiklerini belirten Aktürkoğlu, “Antalyaspor ve Nuri Hoca, gerçekten bulundukları konumu hak etmiyorlar. Çok güzel bir futbol oynuyorlar, çok güzel bir geçiş oyunu oynuyorlar. Bugün de böyle bir futbolla karşımıza geleceklerini biliyorduk ama bize zor anlar yaşattılar. Onları tebrik ederim, ayaklarına sağlık. Güzel mücadele ettiler. Biz de çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Takım olarak güzel bir seri yakaladık. Galibiyet rekorunu tekrardan yenilemek, üzerine koymak istiyoruz. Takım olarak galibiyetleri artırarak hedefimiz olan şampiyonluğu istiyoruz” dedi.

Bugün yaptığı asistle Mauro Icardi’ye verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Kerem Aktürkoğlu, “Biz maçlardan önce takımı motive etmek için hem Galatasaray marşları hem de sevdiğimiz şarkıları kullanıyoruz. Onlarla takımı motive etmeye çalışıyoruz. Kendi motivasyonumuzu artırıyoruz. Bu da bizim bir ritüelimiz oldu diyebilirim. Bugün de ona denk geldiniz. Bizim en büyük avantajımız; takımdaşlığımız, takım olarak birbirimize güvenimiz… Bugün de onlardan bir tanesini yaşadık. Hep birbirimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Icardi, bana gol attırıyordu. Bugün de ben söz vermiştim ve sözümü yerine getirdim. Takım arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Buraya gelen taraftarlarımızın da ağzına sağlık. Herkese armağan olsun bu galibiyet” ifadelerini kullandı.