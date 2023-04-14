Kerem Aktürkoğlu’ndan şampiyonluk yorumu! “Rakibimiz bizi ilgilendirmiyor”

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 6-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Kerem Aktürkoğlu attı.

Kerem, mücadelenin 59. dakikasında ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

8. GOLÜNÜ ATTI

24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 72. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederken, şampiyonluk yarışı ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu’nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Çok önemli bir galibiyetti. Kayserispor iyi bir takım. Hafta içinde onların zaaflarına iyi çalıştık ve istediğimiz sonucu aldık.”

‘GALİBİYETİ ONLARA ARMAĞAN EDİYORUZ’

“Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 90 dakika hiç susmadı, harika destek verdiler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz.”

‘BİZA KAZANDIKÇA, ONLAR ÇEKİNİYOR’

“Biz kazandıkça, rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça, onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz.”