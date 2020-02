Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kerem Atabeyoğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Son olarak Naim adlı sinema filminde Okan Canal karakterini canlandıran Kerem Atabeyoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kerem Atabeyoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Kerem Atabeyoğlu, 9 Şubat 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümüne devam etti. Kent Oyuncuları’nda ilk deneyimini yaşayan Kerem Atabeyoğlu, daha sonra Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare’de birçok oyunda rol aldı.

İlk evliliğinden Doğa adında bir kızı bulunan Atabeyoğlu’nun 2011 yılı Ocak ayında ikinci evliliğini yaptığı oyuncu ‘den de Altan adında bir oğlu vardır. Kerem Atabeyoğlu, 1955’ten 1995’e Dormen Tiyatrosu’nun 40 Yılı isimli kitabın yazarıdır.

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Aşk ve Ceza, Derman, Kavak Yelleri, Rüya Gibi, Tadımız Kaçmasın, Son Osmanlı, Köpek, Perili Ev, Parça Pinçik, Sultan Makamı, Şehnaz Tango, Yaz Evi, Kurşun Yarası gibi daha birçok dizi ve filmde rol alan Kerem Atabeyoğlu, son olarak Naim adlı sinema filminde Okan karakterine hayat vermiştir. Kerem Atabeyoğlu, 1.81 metre boyunda, 95 kilo ve Kova burcudur.

Ödülleri:

1994 – Magazin Gazetecileri Derneği, Yılın En Başarılı Tiyatro Oyuncusu ödülü

2004 – Selim Naşit Özcan Tiyatro Ödülleri, “En Başarılı Yardımcı Komedi Erkek” ödülü

Kerem Atabeyoğlu’nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Küllerin Arasından – Arena Oyuncuları

2017 – Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları

2017 – Popüler Gerçek – Ekip Tiyatrosu

2016 – Şempanzeler – Sanatmahal

2013 – Öğüt – Ekip Tiyatrosu

2011 – Vahşi Batı – Tiyatro Baykuş

2008 – Oyunun Oyunu – BKM

2006 – Kaçamak – Tiyatro İstanbul

2003 – Hangisi Karısı – Tiyatrokare

2001 – Polisin Müşterileri – Tiyatrokare

1998 – Popcorn – Dormen Tiyatrosu

1995 – Komik Para – Dormen Tiyatrosu

1993 – Beşten Yediye – Dormen Tiyatrosu

Kerem Atabeyoğlu’nun yönettiği tiyatro oyunu:

2012 – Karmakarışık – Bursa Devlet Tiyatrosu

Kerem Atabeyoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Dora ve Kayıp Altın Şehir (Danny Trejo Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2019 – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Okan Canal) (Sinema Filmi)

2018 – İnanılmaz Aile 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2018 – Toy Story 4 (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)

2017 – Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – Justice League: Adalet Birliği (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – Galaksinin Koruyucuları 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – Buğday (Seslendirme (Erol)) (Sinema Filmi)

2016 – Tatlı İntkam (Rıza) (TV Dizisi)

2016 – Orman Çocuğu (Bill Murray Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Kayıp Balık Dor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2016 – Alis Harikalar Diyarında 2 – Aynanın İçinden (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Paşa Gönlüm (Bahtiyar) (TV Dizisi)

2014 – Aşkın Kanunu (Kerem) (TV Dizisi)

2013 – Sevimli Canavarlar Ünversitesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Kara Şövalye Yükseliyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (III. Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Yıllar Sonra (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Pala) (TV Dizisi)

2010 – Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Şark Oyunları (Sinema Filmi)

2009 – Yukarı Bak (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Uluslararası (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Termnatör: Kurtuluş (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Sihirli Dağ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Metrodan Kaçış (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – G-Force (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Fi Tarihi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Ev (Başkomiser) (Sinema Filmi)

2009 – Canavarlar Yaratıklara Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – 2012 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Çılgın Dostlar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Madagaskar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Harry Potter ve Melez Prens (Severus Snape Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2008 – Gerçek Masallar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – For a Moment, Freedom (Sessiz Adam) (Sinema Filmi)

2008 – Despero (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Aziz Toynaksız) (TV Dizisi)

2008 – Beverly Hills Çuvava (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Transformers (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Manhattan’da Sihir (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Komiser Nevzat (TV Dizisi)

2007 – Kavak Yelleri (Altan) (TV Dizisi)

2007 – Hicran Sokağı (Salih) (Sinema Filmi)

2007 – Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Severus Snape Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2007 – Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Çılgın Dostlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Rüya Gibi (Semih) (TV Dizisi)

2006 – Prestij (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Da Vinci Şifresi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Tadımız Kaçmasın (Haşmet) (TV Dizisi)

2005 – Son Osmanlı (TV Dizisi)

2005 – Madagaskar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Köpek (Levent) (TV Dizisi)

2005 – Harry Potter ve Ateş Kadehi (Severus Snape Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 – Arka Bahçe (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – İnanılmaz Aile (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Sevinçli Haller (Hasan Nami) (TV Dizisi)

2004 – Peril Ev (Selim) (TV Dizisi)

2004 – Kutup Ekspresi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 – Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Severus Snape Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2004 – Gazap Ateşi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)

2003 – Sultan Makamı (Bahtiyar) (TV Dizisi)

2003 – Orman Çocuğu 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Nemo: Kayıp Balık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 – Kurşun Yarası (Osman Kaymakam) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (TV Dizisi)

2002 – Yalanın Batsın (Travma Celal) (TV Dizisi)

2002 – Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (Amir B. As – Türkçe Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 – Harry Potter ve Sırlar Odası (Severus Snape Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 – Canım Kocacığım (TV Dizisi)

2002 – Astériks ve Oburiks: Görevimiz… (Türkçe Seslendrme)(Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 – Sevml Canavarlar (James P. Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2001 – Harry Potter ve Felsefe Taşı (Severus Snape Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2001 – Cowboy Bebop: Tengoku no tobr… (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 – Şemsi Paşa Pasajı (Toygar / Soykar) (TV Dizisi)

2000 – Parça Pinçik (Aynasız Tahir) (TV Dizisi)

2000 – Cümbüşiye (Deli Hamza) (TV Dizisi)

1999 – Sır Topraklar (Seslendirme) (Video)

1999 – Kahpe Bizans (Brütüs) (Sinema Filmi)

1998 – Sibel (Haldun) (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (Dağıstan ) (TV Dizisi)

1997 – Gülüm (TV Dizisi)

1996 – Tatlı Kaçıklar (Yönetmen) (TV Dizisi)

1996 – Hayat Bazen Tatlıdır (Kerem) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Mafya) (TV Dizisi)

1995 – Kopgel Taksi (Kerem) (TV Dizisi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)

1994 – İz (Sinema Filmi)

1994 – İnce İnce Yasemince (Taci 2) (TV Dizisi)

1994 – Ucuz Roman (Türkçe Seslendirme) (Snema Flm)

1994 – Gülşen Abi (TV Dizisi)

1994 – Beşten Yediye (Boris) (TV Filmi)

1993 – Yaz Evi (Savcı) (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (TV Dizisi)

1992 – The adventures of young Indiana Jones (Raşit) (Sinema Filmi)

1992 – Issız Kule / Habbabe Hatun (Muhafız) (TV Filmi)

1988 – Kaynanalar (TV Dizisi)