Kerem Bürsin, ‘HeForShe Hareketi’ Türkiye sözcüsü oldu

Oyuncu Kerem Bürsin, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliği ‘HeForShe Hareketi’nin sözcüsü oldu.

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı ‘HeForShe Hareketi’ Türkiye sözcüsü oyuncu Kerem Bürsin oldu.

‘KADINLARLA KOL KOLA YÜRÜMELİYİZ’

Önceki gün gerçekleşen organizasyona katılan Kerem Bürsin kendisine verilen bu görevle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz. “Sen erkeksin ağlama”, “Sen kadınsın çalışma” gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir unvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor.”

Kerem Bürsin geçen ay sosyal medyada yaptığı açıklamada “Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum” demişti.

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