Kerem İnan’dan Konyaspor – Galatasaray maçına teknik bakış: Tercih hataları

Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kazanan ve inanılmaz bir seri yakalayan Galatasaray, oldukça moralli çıktığı Konya deplasmanında 90 dakika bitiminde yıkılan taraftı. Karşılaşma boyunca bir türlü oyun üstünlüğünü eline alamayan Cim Bom, Rashica’nın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen avantajı koruyamadı. 62. dakikada Soner Dikmen skoru eşitledi, son bölümlerde galibiyet için yüklenen ve oldukça tehlikeli pozisyonlar yakalayan Konyaspor, uzatmalarda Oğulcan Ülgün’ün golüyle galip geldi. Tarihi serisi son bulan Galatasaray, zirvede puan farkını 12’ye çıkartma fırsatını geri tepti.

Fark 6’ya düşebilir

Fenerbahçe yarın Kadıköy’de Ankaragücü’nü mağlup ederse, puan farkı 6’ya düşecek ve zirve yarışında işler yeniden kızışacak. Arada hükmen kazanılan Hatayspor maçı hariç ligde son galibiyetini 13 Kasım’da Kayserispor karşısında alan Konyaspor, lider Galatasaray’ı adeta şoka uğrattı. Konyaspor, yeni hocası Stanojevic yönetiminde ilk galibiyetine uzanırken, Sırp hoca ile çıkılan daha önceki 5 lig maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik vardı. Konyaspor 1 gol dahi atamamıştı.

DEPLASMANDA İKİNCİ YENİLGİ

Konyaspor ile oynadığı 43 lig maçının 35’ini kazanan ve sadece 4 kez rakibine yenilen Galatasaray, dün deplasmanda 5. mağlubiyetini yaşadı. Diğer 8 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu sezon deplasmanda çıktığı 12 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Galatasaray, ikinci dış saha yenilgisini de Konya’da yaşadı. Cim Bom deplasmanda 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı.

KONYA HEM ATTI HEM KAZANDI

Yeşil-Beyazlılar, evinde oynadığı maçta Galatasaray’ı 2-1 yendi. Ligde son 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen, 5 mücadelede de rakip ağları sarsamayan Konyaspor, dün iki gol atarak seriyi sonlandırdı.

İlhan Palut’un gönderilmesinin ardından ligin 20’nci haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile galibiyet yüzü göremeyen Yeşil-Beyazlılar bu şanssızlığını, Galatasaray karşısında sonlandırdı. Konyaspor, geçen hafta depremden etkilenen Hatayspor’un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip sayılmıştı. Beşiktaş ile mağlubiyet serisine başlayan Yeşil-Beyazlılar’ın, tam 9 maçtır yüzü gülmüyor. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı dünkü Galatasaray mücadelesinde de birçok kez pozisyonlar yakalayan Konyaspor, önce 62. dakikada Soner Dikmen ile ardından da 90+3’te Oğulcan Ülgün ağları sarstı. Ayrıca bu gollerin ardından son 9 maçtır hem kazanamayan hem de 5 mücadelede gol atamayan Konya’nın kötü serisi de son buldu.

RASCIHA’NIN GOLÜ YETMEDİ

Kasımpaşa maçında Zaniolo’nun golünde asisti yapan Rashica, Konyaspor deplasmanında Galatasaray’ın en iyi ismiydi.

31. dakikada şık bir vuruşla ağları havalandıran Rashica, ikinci devrede bir gol daha attı ancak ofsayta takıldı. Esas bölgesi olan kanattan ziyade 10 numara gibi oynayan başarılı futbolcu, 86. dakikada yerini Gomis’e bıraktı. Okan Buruk’un kadroda tutulmasını istediği kiralık Rashica için Galatasaray Yönetimi şimdiden 5 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Sarı-Kırmızılılar, maçın 31. dakikasında Rashica ile öne geçerken golün ardından Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rashica ve teknik direktör Okan Buruk, Ahmet Çalık’ı andı.

Hem Konyaspor’da hem de Galatasaray’da top koşturan Ahmet Çalık, geçen sene 11 Ocak 2022 günü trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ICARDI TANINMAZ HALDE!

Bu sezon büyük maçların büyük oyuncusu olan Mauro Icardi, Konyaspor karşısında adeta tel tel döküldü. Rakip ceza sahasında önemli fırsatlar yakalamasına rağmen bir türlü beklenen son vuruşu yapamayan Icardi, arkadaşlarının hazırladığı fırsatları kalitesine yakışmayacak şekilde harcadı.

6 şutun sadece 2’sinde isabet sağlayan Arjantinli yıldız, girdiği 14 ikilimi mücadelenin 10’unu kaybetti. 9 hava topunun 4’ünü kazanabilen 30 yaşındaki forvet, yüzde 80 pas isabetiyle mücadeleyi tamamladı. Icardi’nin ligde 14 maçta 9 golü ve 6 asisti bulunuyor.

ABDÜLKERİM SINIFTA KALDI

Kasımpaşa maçında müthiş bir performans ortaya koyan ve bu sezonki istikrarlı görüntüsü sonrası A Milli Takım’a çağrılan Abdülkerim Bardakçı, eski takımı Konyaspor’a karşı etkisiz bir oyun sergiledi.

Özellikle ilk yarıda konsantrasyondan uzak olan ve pek çok pozisyonda Muhammet Demir’i kaçıran Abdülkerim, yenilen golde yaptığı müdahaleye rağmen topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Başarılı stoperin Nelsson’un yokluğunda Kaan Ayhan ile uyum sorunu yaşadığı görüldü.

ZANIOLO BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Aslan’ın İtalyan süperstarı, gelir gelmez oynadığı 2 hazırlık maçında da golünü atmıştı. Zaniolo, geçen hafta ise Kasımpaşa karşısında sonradan oyuna girip ağları sarsarak galibiyeti getirmişti.

Okan Buruk, 23 yaşındaki öğrencisini dünkü mücadelede 56. dakikada oyuna soktu. Zaniolo, zaman zaman etkili oldu, çektiği harika bir şutu Sehic güçlükle kornere çeldi. Ancak fiziken tam olarak hazır gözükmeyen yıldız futbolcu, 11 ikili mücadelenin 8’ini kaybetti, rakiplerine 5 kez faul yaptı. Zaniolo, Aslan’da ilk kez bir maçı boş geçti.

KEREM İNAN’DAN KONYASPOR – GALATASARAY MAÇINA TEKNİK BAKIŞ: TERCİH HATALARI

‘Okan Buruk’un oyuncu tercihleri maçın kaderini belirledi. Berkan, çok koşuyor ama Galatasaray’ın sistemine toplu oyunda katkı yapamıyor. Merkezi çok iyi kapatan Konyaspor’a karşı Galatasaray, maçı orta sahada kaybetti. Kenarlar da kötü günündeydi’

“İyi başlayamadı Galatasaray maça. Tabii ki Konyaspor gibi zorlu bir deplasmanda bu kadar değişiklik planların da farklı şekilde işlemesine neden oldu. Toreira’nın yokluğunu fazlasıyla hissetti orta sahada Sarı-Kırmızılılar. Son haftalarda alıştığımız hücum pres uygulayan, rakibe alan bırakmayan ve topu çok çabuk kazanan Galatasaray yoktu sahada. Aslında oyun da buna müsaitti. Çünkü Konyaspor da kaleden oyunu kurmaya çalışan bir anlayışla sahadaydı. Fakat Galatasaray, Konyaspor’u hataya zorlayamadı genel olarak. Orta sahada sayısal üstünlüğü elde edemedi. Konyaspor’u burada kutlamak lazım. Merkezi çok doğru kullandılar. Kazandıkları toplarla birlikte de tehlikeler ürettiler. Belki çok olgun atakları yoktu, geriye düştükten sonra geri dönmek onlar adına değerliydi.”

‘Berkan’la olmuyor’

“İlk yarının en çok koşanı Berkan ama Galatasaray’ın sistemi Berkan’la disiplini koruyabilmek konusunda eksik kalıyor. Toplu oyunda hiç yok. Nelsson’un cezalı olmasıyla zaten Savunmada alışılmışın dışında bir tandem vardı sahada. Her şeye rağmen hücumda daha üretken bir Galatasaray bekliyorduk. Zaniolo da direkt 11’de başlayabilirdi. Gol atmış moralli bir oyuncu olarak farklı bir maç izletebilirdi. İlk yarıda da gole rağmen üretken olamayan bir Galatasaray vardı.”

‘Kenarlar ve Icardi’

“Panik yaratacak bir yenilgi değil. Böyle bir serüvenin mutlaka bir sonu olacaktı. Icardi performansı beklentilerin altında kaldı. Kerem de kötüydü. Barış Alper hiç yoktu sahada. Kenar oyuncularından verim alamadığınızda doğal olarak en uçtaki oyuncunuz da verimsiz kalıyor. Kenarların etkisizliğine karşın Icardi fırsatlar yakaladı ama beceremedi. Okan hocanın kadro tercihi mağlubiyetin ana nedeni diyebiliriz ama panik yapacak bir şey yok. Galatasaray bunu telafi edecek güçte.”