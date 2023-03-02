Kerem Kınık’ın oğlu 15 Temmuz gazisi mi? Önergeye cevap yok

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Furkan Kınık’ın 15 Temmuz gazisi olup olmadığıyla ilgili 4 Şubat 2020 tarihinde dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a verdiği, soru önergesinin cevaplanmadığını duyurdu.
“FURKAN KINIK 15 TEMMUZ GAZİSİ MİDİR?”
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın 4 Şubat 2020 tarihli önergesi şöyle:
“Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, katıldığı bir televizyon programında “FETÖ’cü müsünüz?” sorusuna yanıt verirken, “…Ailemin tamamını Atatürk Havalimanı’na çağırdım. Oğlum, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken yaralandı, gazi oldu.” demiştir. Bu bilgiler kapsamında
1-Furkan Kınık 15 Temmuz gazisi midir?
2-Furkan Kınık’a gazilik maaşı bağlanmış mıdır?
3-Furkan Kınık’a gazilik unvanı verilmişse, neden verilmiştir?
4-Furkan Kınık, ‘gazi’ değilse, babası tarafından kamuoyuna gazi olduğunun açıklanması suç değil midir? Bu konuda inceleme başlatılmış mıdır?”