Kerimcan’dan Didem’e: Beni görünce açtı kendini!

Model Didem Soydan, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz’ın Youtube kanalına konuk oldu. Soydan burada Durmaz’a yılbaşı makyajı yaptırırken bir yandan da sohbet etti. Soydan program için tercih ettiği ‘bodysuit’inden duyduğu rahatsızlığı sürekli olarak dile getirirken izleyicilerden özür diledi. Kerimcan Durmaz, kanalına konuk aldığı Didem Soydan’a kıyafet tercihi üzerinden takılmadan duramadı.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Kerimcan Durmaz, bir süredir Amerika’da bulunuyordu. Burada çektiği videolardan sonra Türkiye’ye dönen ve Youtube kanalı için çekimler yapmaya başlayan Durmaz’ın konuğu model Didem Soydan oldu. İkili birlikte yılbaşı makyajı yapıp sohbet ederken konu Soydan’ın kıyafet tercihine geldi.

“BU ÇEKMİŞ HERALDE”

Kıyafet tercihlerini dekolteden yana kullanan Didem Soydan bu defa konuyla ilgili yaşadığı bir rahatsızlığı dile getirdi. Programın hemen başında giydiği kıyafetten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Soydan programın ortalarında “Evet dekolte giyerim ama bu çekmiş heralde, yemin ediyorum bu kıyafet bu kadar değildi” şeklinde bir itirafta bulundu. Kerimcan Durmaz da Soydan’ın bu itirafı sonrasında “Beni görünce açtı kendini” şeklinde yorum yaptı.