



KERİZ SİLKELEYİP KAHRAMAN ÇIKARDILAR | Recep Tayyip Erdoğan, Dolar, Euro, Faiz, Tansu Çiller, İktidar, Halk, Bir gecede büyük soygun yapıldı, zavallı halk şaştı kaldı, Tansu Çiller aradı, ne anlattı?

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