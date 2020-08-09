Kerküklü Araplar kentte güvenliği sadece merkezi hükümete bağlı güçlerin sağlamasını istiyor

KERKÜK (AA) – Irak'ın Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, kentin güvenliğini Irak merkezi hükümete bağlı güçlerin sağlamasını, onların dışında hiçbir gücün etkisinin olmamasını istediklerini belirtti.

Şimmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Irak federal gücün dışında hiçbir güvenlik gücünü görmek istemediklerini söyledi.

Bazı Kürt siyasi partilerinin terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını gerekçe göstererek Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge'nin yeniden kentte görevlendirilmesi girişiminin kabul edilmez olduğunu aktaran Nadım eş-Şimmeri, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin, Kerkük'teki tüm taraflara kulak vermesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge'nin geri dönüşünün kentteki sosyal ve toplumsal istikrara zarar vereceğine dikkati çeken Şimmeri, kentte görev yapan federal polis, ordu gücü ve polis teşkilatının yeterli olduğunu ifade etti.

Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ilerleyişi karşısında Irak ordusunun çekilmesinin ardından Kerkük ve çevresinde 3 yıldan uzun süre kontrolü elinde tutmuştu.



Bağdat merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de kente girerek, KYB ve KDP'ye bağlı Peşmerge güçlerinin hakimiyetine son vermişti. Bağdat yönetimi, kentteki petrol kuyularında da kontrolü sağlamıştı.