Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı

KERKÜK (AA) – Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri kent merkezinde diğeri Dakuk ilçesinde iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Dördünün Kerkük kent merkezindeki adreste yakalandığını aktaran Kemal, kentin güneyindeki Dakuk ilçesindeki operasyonda da 1 teröristin yakalandığını ifade etti.

Kemal, polis güçlerinin her iki bölge halkından gelen ihbarı değerlendirerek baskın düzenlediğini belirtti.

Yakalanan DEAŞ mensuplarıyla ilgili ilk sorguların yapıldığını kaydeden Kemal, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​​​​​Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.