Kerkük'te sokağa maskesiz çıkanlara para cezası

KERKÜK (AA) – Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa maskesiz çıkanlar için para cezası getirildi.

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, vakaların artmasının önüne geçilmesi adına sokağa maskesiz çıkanlar için para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, vilayetin hemen her yerinde polisin denetim yapacağı ve maskesiz oldukları tespit edilen kişilere yaklaşık 10 dolar para cezası kesileceği ifade edildi.

Kerkük'te 21 Nisan'dan bu yana hafta sonları tüm gün, hafta içi ise 18.00- 06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında ayrıca vilayetin tüm giriş-çıkışlarının kapatılacağı, sadece gıda maddelerinin girişlerine izin verileceği açıklanmıştı.