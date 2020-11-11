Kerkük'te Türkmenler, Seçim Dairesi'ne yapılan atamaları protesto etti

KERKÜK (AA) – Irak'taki Türkmenler, gelecek yıl haziran ayında düzenlenmesi planlanan genel seçimler öncesi Kerkük Seçim Dairesi'ne yapılan atamaları protesto etti.

Kerkük kent merkezinde toplanan onlarca Türkmen, Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği binası önüne siyah çelenk bırakarak Kerkük Seçim Dairesi'ne yapılan atamalara tepki gösterdi.

Kerkük'teki Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, basına yaptığı açıklamada, "Buraya siyah çelenk bırakarak Kerkük Seçim Dairesi Başkanlığı'na daha önceki seçimlerde adı çeşitli ihlallere karışan bir kişinin atanmasıyla ülkede demokrasinin öldüğünü ifade etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerkük Seçim Dairesi Başkanlığı'na atanan Sevsen Tayyip'in adının 2018'deki seçimlerde çeşitli ihlallere karıştığını hatırlatan Abbas, bu önemli mevkilere demokrasiden uzak insanların getirilmesiyle seçim adaletinin katledileceğini söyledi.

Abbas, gelecek yıl haziran ayında düzenlenecek seçimlerin sorunsuz ve ihlallere maruz kalmadan geçmesi için bu tür önemli mevkilere nezih ve tüm tarafların (Türkmen,Kürt ve Arap) kabul edeceği bir kişinin getirilmesini istedi.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu da kentin demokrasisinin kaderini çizen seçimleri yöneten yetkili ve makam sahiplerinin hiçbir siyasi tarafın etkisi altında olmaması gerektiğini aktardı.