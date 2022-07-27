Kerpe açıklarında 100 göçmen kurtarıldı

Akdeniz’deki Kerpe (Karpathos) Adası açıklarında batmakta olan bir balıkçı teknesinde bulunan 100 göçmen, bu sabah saatlerinde bölgedeki bir kuru yük gemisi tarafından kurtarıldı.
Akdeniz’deki Kerpe (Karpothos) Adası yakınlarında, bu sabaha karşı uluslararası yardım kuruluşları aracılığı batmakta olduklarını belirten içerisinde yaklaşık 100 göçmenin bulunduğu tekne yardım çağrısında bulundu.
Uluslararası kuruluşların koordinatlarını tespit etmesinin ardından Kerpe Adası’nın 75 mil açığındaki teknede bulunan 100 göçmen, bölgede seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisi tarafından kurtarıldı.
Gemideki göçmenlerin nereye götürülecekleri konusunda herhangi bir karar verilmediği ülkeler arası görüşmelerin sürdüğü belirtildi.