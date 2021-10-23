‘Kesilecek’ ayağı, kök hücre tedavisi ile kurtardı

Diyabet hastalığına bağlı yaralarından dolayı ortopedi doktorunun ‘diz altından kesilecek’ dediği ayağı, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci’nin uyguladığı kök hücre tedavisiyle kurtarıldı

Diyabet hastası Mehmet Ali İğci’nin sağ ayağında hastalığına bağlı yaralar oluştu. Gittiği doktorların verdiği ilaç ve uyguladıkları tedavilerinden bir sonuç alamadı.

Hastanede bulunan ortopedi doktoru, sağ ayağının diz altından kesilmesi gerektiğini söyledi. Yaraları nedeniyle yürüyemediği için tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Mehmet Ali İğci, son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Mehmet Ali İğci’yi tedavi eden Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci, ayak parmaklarının kurtarılamayacak kadar kötü durumda olduğunu ancak kök hücre tedavisi ile ayağı kurtarabileceğini söyledi. Hastanın tedaviyi kabul etmesi üzerine uygulanan kök hücre tedavisi ile İğci’nin ayağı kesilmekten kurtuldu.

‘UZUV KAYBINI ÖNLEYİCİ BİR TEDAVİ’

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, ayak damaları tıkalı olduğu için parmakları kesmek zorunda kaldığını ancak ayağın kurtulduğunu söyledi. Kök hücre tedavisinin popüler bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Kirişci, şöyle devam etti:

“Bu hastamız ayak damaları tıkanıklığı sebebiyle bize başvurmuştu ve geçmişte ilave tedavi yöntemleri uygulanmış. Son tedavi şansı olarak başka alternatif tedavisi kalmadığı için hastamıza kök hücre tedavisinin yapılmasını uygun gördük. Yaklaşık 1 yıl önce bize ilk başvurduğunda ayaklarında yaraları vardı ve ortopedi bölümü tarafından ayağının kesilmesi önerilen bir hastamızdı. Biz bu hastamıza 1 yıl önce ilk defa kök hücre tedavisi uyguladık ve ayakta sadece parmak kaybı oldu. Orada da yaraları olduğu için kurtaramadık. Ama ayak kesilmekte tamamen kurtuldu, üstünden 1 yıl geçti ve kontrol amaçlı bir daha kök hücre tedavisi uyguladık. Bu hastamız, kök hücre tedavisi sayesinde ayak kesilmesinden kurtulmuş oldu. Kök hücre tedavisi, ayak damarı tıkalı olan, özellikle diyabet hastalığına bağlı ayak yaraları oluşan hastalarımız için uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Kök hücre tedavisi, güncel tedavi yaklaşımı ve bütün dünyada popüler olan bir konu. Uzun kaybını önlemek adına engelleyici bir tedavi yöntemi. Uygun hastalara uygulandığı taktirde bu hastalarımız ciddi fayda görmekte. Bizim takip ve deneyimlerimiz de bu noktada.”

‘BAŞKA HASTANENİN ÖNERİSİNİ UYGULASAYDIM ŞU AN AYAKTA OLMAYACAKTIM’

Mehmet Ali İğci ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğu söyledi. Ayak parmakları kesilse de yardım almadan yürüyebildiğini belirten İğci, “Yaklaşık 1 yıl önce ayak parmaklarında oluşan ileri safhada yaralar nedeniyle başka bir hastanede diz altından kesilmesini önemişlerdi. Tekerlekli sandalyeden kalkamıyordum, yürüyemiyordum Mehmet Hocam ile karşılaşıncaya kadar. Mehmet Hocaya başvurduğumda yine tekerlekli sandalye ile gelmiştim, ağrılardan duramıyordum, geceleri ağrı kesiciler hiç fayda etmiyordu. Mehmet Hocam bana kök hücre tedavisini önerdi bunu da uyguladı ve bunda da başarılı bir sonu aldık. Çünkü ayaklarımı korudum. Başka bir hastanenin önerisini uygulamış olsaydım şu anda ayakta olmayacaktım, başka birinin yardımıyla yürüyecektim, belki de protez takılacaktı ama şu an çok şükür ayaktayım. Hocama binlerce kez teşekkür ediyorum, ne kadar teşekkür etsem de azdır” diye konuştu.

DHA

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