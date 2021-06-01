Kesilen ağaçların kalanını kurtarmak için ağaç nöbeti tutuyorlar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Adalet Mahallesi 1060 sokakta bulunan ve çok uzun zamandır yeşil alan olarak duran boş arsadaki çam ağaçları bu sabah motorlu testere ile gelen bir kişi tarafından kesildi. Ağaçları kesen kişinin kendisini mülk sahibi olarak tanıttığı belirtildi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine şahsın ağaç kesimini sonlandırdığı öğrenildi.

50 GENÇ ÇAM AĞACI KESİLDİ



3 bin metrekarelik alanda bulunan 90 çam ağacından 50’sinin kesildiği görüldü. Adalet mahallesi sakinleri gün içinde ağaç kesilen arsada toplanarak protestoda bulundu. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri aldı. Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi avukatlar Hasan Ozan Orpak ve Seçkin Eroğlu vatandaşlarla görüşerek suç duyurusunda bulundu.

SORUMLULARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ



Avukat Orpak SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Burada kimliğini tespit edemediğimiz bir kişi ağaçları kesmiş. Bunlar genç çam ağaçları. Bu bölgedeki az sayıda yeşil alandan biri olan bu alan insanların nefes aldığı bir yer. Bu ağaçları kesmek için kim izin vermiş, hukuki durumu ne bilmiyoruz. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk. Sorumluların bulunması, yasaya aykırı bir durum varsa sorumlunun cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAHALLELİ NÖBET TUTUYOR



Diğer yandan geçmişte çok hisseli arsa olduğu öğrenilen alanın geçtiğimiz yıl hissedarlarından Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin talebiyle izale-i şuyu yöntemi ile satıldığı alan kişinin de şimdiki sahibine sattığı belirtildi. Sokaklarında yeşil alanı korumak isteyen vatandaşlar kalan ağaçların kesilmemesi için nöbet tutmaya başladı.