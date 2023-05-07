KESK: Tek adam rejimine son vermek için tüm halkımızı sandık başına çağırıyoruz

KESK, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu’na yönelik taşlı provokasyona ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. KESK’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

* Seçim sürecinde ne yazık ki ülkenin birçok yerinde muhalefete yönelik linç girişimleri ve saldırılar yaşandığını, seçimlere sayılı günler kala bu saldırıların dozunun daha da arttığını üzülerek görmekteyiz.

* Bunun son örneği millet ittifakının Erzurum’daki mitinginde iktidar güdümündeki bir grup tarafından yapılan taşlı saldırıda çocuklar dahil birçok vatandaşımızın yaralanması ile bir kez daha görülmüştür. Saldırıları kınıyor, daha da acı olayların yaşanmamasını temenni ediyor, yaralılara acil şifa ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

* Eşit, özgür bir ülkede bir arada ve kardeşçe yaşayacağımız mutlu yarınlar için mücadeleye devam edeceğimizi ifade ediyor, bu vesileyle 14 Mayıs’ta tek adam rejimine son vermek için tüm halkımızı bir kez daha sandık başına çağırıyoruz.