KESK toplu sözleşme teklifini açıkladı

Kamu sektöründe üçüncü büyük sendika olan KESK’in Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, 2022 için tüm kamu çalışanlarının maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43,5 artış yapılmasını talep etti.
KESK ayrıca, net 4 bin 810 TL olan en düşük memur maaşının 5 bin 219 TL’ye çıkartılmasını, bu tutar üzerine yüzde 33,21 artış yapılmasını talep etti. Buna göre en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL olması istendi.
“MEMUR REEL GELİR KAYBI YAŞADI”
İki yılda en düşük memur maaşında döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle 84 dolarlık kayıp yaşandığını belirten KESK Eşbaşkanı Bozgeyik, “Asgari ücretteki sınırlı artışlara rağmen kamu emekçilerinin maaş artışı asgari ücretin de altında kalmıştır. Son iki yılda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6.733 TL’den 2.599 TL artışla, yani yüzde 38,6 artışla, 9.332 TL’ye çıkmıştır. Kamu emekçileri son iki yılda, yoksulluk sınırı verilerine göre yüzde 8,5 reel gelir kaybı yaşamıştır.” dedi.
KESK TALEPLERİNİ SIRALADI
KESK’in diğer talepleri şöyle:
- 2022 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43,5 artış yapılması,
- Hali hazırda 408,67 TL olan eş yardımının asgari aylık gıda harcaması olan 707,50 TL’ye çıkarılması,
- İş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 520 TL yemek yardımı yapılması,
- Tüm kamu emekçilerine Türkiye doğalgaz tüketim ortalaması düşünülerek yıllık 4.357 TL, aylık 363 TL yakacak yardımı yapılması
- Taleplerimizin kabulü halinde 2023 yılı için 2022 yılında gerçekleşen TÜFE+ÜFE ortalaması üzerine + 3 puan refah payı verilerek maaş hesabının yapılması