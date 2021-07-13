KESK toplu sözleşme teklifini açıkladı

Kamu sektöründe üçüncü büyük sendika olan KESK’in Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik, 2022 için tüm kamu çalışanlarının maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43,5 artış yapılmasını talep etti.

KESK ayrıca, net 4 bin 810 TL olan en düşük memur maaşının 5 bin 219 TL’ye çıkartılmasını, bu tutar üzerine yüzde 33,21 artış yapılmasını talep etti. Buna göre en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL olması istendi.

“MEMUR REEL GELİR KAYBI YAŞADI”

İki yılda en düşük memur maaşında döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle 84 dolarlık kayıp yaşandığını belirten KESK Eşbaşkanı Bozgeyik, “Asgari ücretteki sınırlı artışlara rağmen kamu emekçilerinin maaş artışı asgari ücretin de altında kalmıştır. Son iki yılda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6.733 TL’den 2.599 TL artışla, yani yüzde 38,6 artışla, 9.332 TL’ye çıkmıştır. Kamu emekçileri son iki yılda, yoksulluk sınırı verilerine göre yüzde 8,5 reel gelir kaybı yaşamıştır.” dedi.

KESK TALEPLERİNİ SIRALADI

KESK’in diğer talepleri şöyle: