KESK üyeleri memur zammını protesto etti

KESK üyeleri düzenledikleri eylemle memur maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 zamma tepki gösteren KESK üyeleri yaptıkları eylemle zammı protesto etti. KESK üyeleri 20 milyonluk devasa bir kitleyi sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı, satış sözleşmesini kabul etmediklerini söyledi.

“YANDAŞ SENDİKA GÖREVİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMİŞTİR”

Eyleme katılanlar, ‘sefalete teslim olmayacağız’, ‘yandaş değil gerçek sendika’, ‘kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz’ şeklinde sloganlar atarak, ‘satış sözleşmesini kabul etmiyoruz’ yazılı pankart açtı.

Eskişehir KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan, milyonlarca kamu emekçisi ve emekliyi ilgilendiren 2022-2023 dönemi toplu iş sözleşmesinin, beklendiği gibi, kapalı kapılar ardında kamuoyundan kaçırılarak bir oldubittiye getirildiğini belirterek, “Kamu işveren heyeti ile yandaş sendika arasında emekçilerin aleyhine bir mutabakatla sonuçlandırılmıştır. Bu sonuçta şaşılacak bir şey yoktur! Zira yandaş sendika, emekçilerin gerçek tepkisini boğup görünmezleştirerek görevini ‘başarıyla’ yerine getirmiştir. Ancak sefalet ve yoksulluğa mahkum edilmiş kamu emekçileri ve emekliler adına ortada bir toplu sözleşme ve başarı değil; bir satış sözleşmesi ve rezalet vardır. Türk-İş’in Temmuz ayı rakamlarına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırı ise 9 bin 457 TL iken, mutfak harcamaları ve temel tüketim kalemlerinde yaşanan gerçek enflasyon oranı yüzde 45’i aşmışken, daha Temmuz ayında, devletin kimi alacaklarına uygulayacağı yeniden değerleme oranı, enflasyon gözetilerek yüzde 18,14 olarak açıklanmışken, kamu işvereni ve yandaş sendikanın uzlaştığı ‘2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 zam’ hiçbir şekilde kabul edilemez!” şeklinde konuştu.

TOPLU PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Toplu Sözleşme ikramiyesinde yaşanan artışla övünüldüğünü ifade eden Çalışkan, “Halbuki tarihsel olarak sendikaların bağımsızlığına vurulmuş en büyük darbelerden biri olan bu aidat sistemi, övünülecek bir şey değildir! Gücünü iktidara bağımlılığından alan bir yapının bunu anlamasını beklemiyoruz! Ancak hatırlatmakta fayda var: Ancak ve ancak gücünü haklılığından ve örgütlülüğünden alan bağımsız bir sendika gerçek, özgür bir toplu sözleşmeye taraf olarak milyonlarca emekçinin ortak çıkarına hizmet edebilir. Oysa ki, Memur Sen’in kazanım olarak nitelendirdiği, yandaş basının ise yetkili sendikanın da ötesine geçerek ‘tarihi zam’ diye lanse ettiği bu sözleşmede, bağımsız bir tarafın örgütlü gücüne dayanarak sürdürdüğü, üretimden gelen gücünü kullandığı bir toplu pazarlık söz konusu değildir” dedi.

BU SÖZLEŞMEDE, İNSANCA YAŞANACAK BİR GELİR YOK

Toplu sözleşme masasında kamu emekçileri adına oturan yetkili yandaş sendika temsilcilerinin, kamu emekçilerinin gerçek taleplerini yansıtamayacağını ifade eden Çalışkan, yoksulluk sınırında geliri olanların haklarını; sendikasından 17 bin TL maaş alan il başkanlarının, 20 bin TL maaş alan Genel Başkan Yardımcılarının, 32 bin TL maaş alan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ların savunamayacağını söyledi. Çalışkan konuşmasında şunları söyledi:

* Bu sözleşmede, insanca yaşanacak bir gelir yoktur!

* Bu sözleşmede, vergi adaleti yoktur!

* Bu sözleşmede, emekliliğe yansıyacak temel gelir artışı yoktur!

* Bu sözleşmede, kamuda liyakata yönelik bir adım yoktur!

* Bu sözleşmede, halkın yararına nitelikli kamu hizmeti arayışı yoktur!

* Bu sözleşmede, kadın emekçilerin hakları yoktur!

* Bu sözleşmede, insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek yoktur!

* Çünkü ortada; gerçek, özgür bir toplu sözleşme yoktur.

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu’ndan iktidara zam eleştirisi