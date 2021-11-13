Kestane kebaba yüzde 150 zam

Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebap bu yıl en az 10 lira. Bu fiyat pazarda 30 liraya çıkarken, mangalda pişince 200 lirayı buluyor.

Türkiye’de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir’de yaklaşık bir ay önce hasat edilerek kuyulara doldurulan kestanelerin kuyudan çıkarılarak sofralara yolcuğu başladı.

Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebabın toptan fiyatı, bu yıl 10 lira. Bazı illerde kilosu 10 TL ila 35 TL arasında değişebiliyor. Bu fiyat mangalda pişince 200 liraya kadar çıkıyor

YILLIK 60 BİN TON ÜRETİM VAR, EN BÜYÜK ALICI İTALYA

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60-65 bin ton kestane üretimi olurken, bunun yaklaşık 25 bin tonunun Aydın ve İzmir’in ortak noktasında kalan dağlarında üretildiği belirtildi.

Aydın, kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 41’ini karşılıyor. Kentte, ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, dikenli kabukları ile bekletildikleri kuyulardan çıkarılarak kabuklarından ayırma işlemlerine başlandı.

Ayıklama işlemi sırasında aynı zamanda elekler yardımı ile kalibresine göre ayrılan kestanelere iriliği ve parlaklığına göre fiyat içiliyor. Kilosu 10 TL ile 35 TL arasında toptan satılan kestaneler üreticinin de yüzünü güldürüyor.

EN BÜYÜK ALICI İTALYA

Ülkede üretilen kestaneler başta İtalya olmak üzere Lübnan, Fransa Suudi Arabistan, Ürdün Kuveyt, Almanya ve İngiltere gibi çeşitli dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

Bilinen tüketiminin yanında özellikle en büyük alıcı ülke olan İtalya’da un ve çocuk maması olarak değerlendirilen kestanenin fiyatı her geçen gün artıyor. Geçen yıl 4 TL ile 20 TL arasında değişen kestane fiyatları bu yıl toptan 10 TL ile 35 TL arasında alınıp satılıyor. (İHA)



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