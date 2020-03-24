Kevin-Prince Boateng’in mangal hasreti sosyal medyayı salladı!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında #evdekal veya dünya çapında #stayhome etiketiyle sosyal medyada eğlenceli videolar ve meydan okumalar da paylaşılıyor.

Vaktini evde eğlenceli aktiviteler bularak geçiren isimlerden biri de Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kevin-Prince Boateng. Sosyal medyayı aktif kullanan futbolculardan olan Boateng bu kez ‘mangal özlemini’ sosyal medyada paylaştı.

Televizyondaki bir mangal videosunun karşısına oğlu ile geçen 33 yaşındaki futbolcu, televizyonu ‘yelledi’ ve o anları takipçileriyle paylaştı. Boateng’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı videosu takipçilerine bu sıkıntılı günlerde biraz da olsa neşe kattı.