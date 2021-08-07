KFC, otel açıyor: ‘Tavuk için basınız’ butonu da olacak

Dünyaca ünlü fast food devi KFC, Londra’da otel açmaya hazırlanıyor. ‘Tavuğumu hazırlayın butonu’nun tüm otelde yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Tüm gün bedava yemek ve konaklama bedeli ise 154 dolar olacak.

SOZCU.COM.TR

Fast Food devi KFC, otel açmak için kolları sıvadı. Tatilinde bir sürü tavuk kanadı yemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunan KFC, ilk otelini Londra’da açmaya hazırlanıyor. Adını kurucusu ve marka maskotu Albay Harland David Sanders’tan alan “House of Harland”, KFC, her odasında “tavuk için basın” düğmesi bulunan kızarmış tavuk temalı bir pop-up otel olacak. Geceliği 154 dolar (1330 TL) olarak ücretlendirilen otelde, konuklar kaldıkları süre boyunca 139 dolarlık tavuğu bedava olarak yiyebilecek.

Fast food zinciri Çarşamba günü yaptığı bir basın açıklamasında, “House of Harland” otelinin 18-29 Ağustos tarihleri ​​arasında Londra’da 11 gece boyunca açık olacağını duyurdu. Şirket, KFC’nin “Albaymobil” adını verdiği siyah bir Cadillac’ın konukları karşılayacağını ve otele ulaştıracağını duyurdu.

Konukları KFC otelinde, özel ‘tavuk servisi’, özel sinema salonu, ‘tavuk için basınız’ butonları gibi farklı sürprizler de bekliyor.

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