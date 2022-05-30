KHK ile işten atılan 17 bin kişiye ‘pardon’ denildi

121 bin dosyanın incelemesi bitti. OHAL komisyonu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kararname ile kamudan ihraç edilen binlerce kişinin dosyasında kararı verdi, 2 bin 895 dosya incelemeyi bekliyor.

Saygı ÖZTÜRK

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan ihraçlar için ‘dönüş umudu’ olan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun kararını bekleyen 2 bin 895 dosya kaldı. Komisyon kamudan çıkarılanlardan 17 bin 265 kişinin geri dönüşüne onay verdi. Ancak, kurul kararına rağmen binlerce kişi görevine başlatılmıyor. OHAL Komisyonu, kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlıyor. Komisyon bünyesinde 75’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmişti.

ÖZEL BİR ARŞİV OLUŞTU

Başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuştu, 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi. Toplam 495 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi yapıldı. Kararname ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 127 bin 130’u buldu. Komisyon tarafından 124 bin 235 dosya dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 2 bin 895’e indirildi. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren başlayan karar verme sürecinde bugüne kadar 17 bin 265 dosya hakkında kabul, 106 bin 970 dosya hakkında da ret kararı verildi. Böylece 124 bin 235 dosya sonuçlandırıldı.

KARAR SON KURUMA GİDİYOR

Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindi. Komisyon, kararları kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediyor. Tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılıyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi de en son görev yaptığı kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulun’ca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabiliyor.