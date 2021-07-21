Kıbrıs çoktan gitmiş bile olabilir





Kıbrıs'ta durum gerginleşiyor.. Sıcak çatışma olasılığı bile var. İktidar muhtemelen Kıbrıs konusunda çoktan anlaşma yaptı. Ama muhalefetin bundan haberi yok. Amerika, NATO, AB şu an itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden yana tavır aldı. Yani Erdoğan'ın deyimiyle dış güçler harekete geçti. Muhalefet korkak ve çapsız olduğu için milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dünyaya haddini bildirmeye kalkabilir. Ki zaten Erdoğan'ın beklediği de bu. Ondan sonrası zor değil. Böyle giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar o koltukta oturur ve kimse de yerinden kaldıramaz . Ayrıcalıklardan yararlanmak için bu kanala katılın:

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