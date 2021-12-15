Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan Kıbrıslı Türkler, Rum kesiminde çalışabilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Türklerin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde sendikalı çalışabilmesi için harekete geçen Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) yarından itibaren başvuru kabul etmeye başlayacak.

KKTC’de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan KKTC vatandaşlarına Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) çalışma fırsatı doğdu. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan tüm KKTC’liler Rum kesiminde başta turizm olmak üzere inşaat ve hizmet sektöründe aylık 900 Euro ile bin 600 Euro arasında maaşla çalışabilecek.

GKRY’de çalışma şartlarına yönelik detayları Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) açıkladı. TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Çalışma hayatıyla ilgili konularda iş birliği yaptığımız SEK Federasyonu, SEK İşçi Federasyonuyla birlikte çeşitli toplantılar yaptık ve bu konuda ardım istedik” dedi.

“SON TOPLANTIDA SONUCA ULAŞTIK”

Bıçaklı, “Bu çerçevede geçen hafta yaptığımız son toplantıda sonuca ulaştık ve başta turizm sektörü olmak üzere inşaat sektörü ve restoran sektöründe çalışmak üzere başta 8 bin civarında Güney’de çalışmak isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve kimliği olan Kıbrıslı Türklere yardımcı olmak için yarından itibaren harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sektörlerde çalışmak isteyenlerin yarından itibaren kimlikleriyle birlikte TÜRK-SEN’e müracaat etmesi gerektiğini kaydeden Bıçaklı, tüm kayıtların oluşturulmasının ardından sosyal medya platformu Facebook üzerinden müracaat sıra numaraları ile kişilerin çağrılacağını belirtti.

“BİZİM DERDİMİZ ÜLKE İNSANINA SAHİP ÇIKMAK”

Sıra numarası kartı verileceğini kaydeden Bıçaklı, müracaat listesinin 40’ar, 50’şer kişilik gruplar halinde SEK’e gönderileceğini, belirlenen kişilerin sendikalı olarak çalışacağı sektöre yönlendirileceğini dile getirdi. Bıçaklı, “Bizim derdimiz ülke insanına sahip çıkmaktır. İnşallah bu şekilde katkı koymuş olacağız. Güneyde çalışmak isteyen, altını çizerek söylüyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı olan Kıbrıslı Türkler yarından itibaren TÜRK-SEN’e şahsen kimlikleriyle müracaat edebileceklerdir” dedi.

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