Kıbrıs’ta kritik gelişme: Kapalı Maraş için adımlar atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin organize ettiği ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu. Kapalı Maraş’ın 46 yıldır insanlığa kapalı olduğuna dikkat çeken Tatar, “Geçmişte, Kıbrıs müzakerelerinde burasının iade edileceği yönünde çeşitli görüşmeler yapıldı. Artık bir anlaşma umudu kalmadı. Bizler de Maraş’ın açılması yönünde bir irade ortaya koyduk” dedi.

Maraş’ı insan hakları temelinde açmak istediklerine dikkat çeken KKTC Başbakanı Tatar, bölgede eski sakinlerine iade ve uluslararası hukuk temelinde adımlar atılacağına işaret etti. “Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve ekonomiye hizmet vermek istiyoruz” diyen Tatar, “Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Bu bir başarıdır” dedi.

Tatar, “Muazzam bir süreci başlattık. KKTC için önemli tarihi bir dönem yaşanıyor. Çok büyük haksızlıklar yaşadık Kıbrıs’ta. Hâlâ daha devam ediyor. Mücadeleyi bırakmayacağız. Burası vatandır, ecdattır. Aynı milletin evlatlarıyız. Doğu Akdeniz’de umutla geleceğe bakabileceğimiz ortam yaratıldı” ifadesini kullandı.

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) organize ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ yuvarlak masa toplantısı sonunda uzman ekiplerin çalışması sonrasında ortaya bir sonuç bildirisi çıkarıldı.

Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıbrıs sorununda siyasi ve egemen eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımının yapılamadığı gerçeği ile kapsamlı çözüme ulaşılamadığına dikkat çekilen bildiride, “Kapalı Maraş’ın, Rum tarafı ile yapılacak müzakerelerde pazarlık unsuru olmaktan çıkarılması gerektiğine” dikkat çekildi.

‘ULUSLARARASI HUKUK’ VURGUSU

Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğuna işaret edilen bildiride, bölgenin KKTC’nin yetki ve yönetiminde yerleşime açılmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı. Bildiride, Kapalı Maraş’ın açılması sürecinde uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun hareket edileceği belirtildi.

Kapalı Maraş’ın ‘çözümsüzlüğün esiri olmasından kurtulması gerektiği’ ifadelerine yer verilen bildirinin sonunda; “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin destek ve teşvikleriyle, Türkiye Barolar Birliği, Kapalı Maraş´ın ulusal ve uluslararası hukuka uygun şekilde sivil yerleşime açılması üzerinde ilgili tüm kesimlerle de ilişki içerisinde gerekli fikri çalışmaları devam ettirecektir” denildi.

ÜST DÜZEY KATILIM OLDU

Kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili toplantı, bölgedeki ‘Leoparlı’ Ordu Evi’nde düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, T.C Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademisyenler, ilgili yetkililer ve üst düzey katılım oldu.

RUMLAR’DA ‘MARAŞ AÇILIYOR’ ALARMI

Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik adım Rumları alarma geçirdi. Rum medyası, Türkiye’nin sözden sonra eyleme geçtiğini belirttiği haberlerde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın Maraş konusunda meydan okuduğunu manşete çekti. Rum Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Sekreterliği ile Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üye ülkesine mektup göndererek sürecin durdurulmasını istedi.

Fileleftheros gazetesi haberini “Oktay Maraş Konusunda Meydan Okuyor… Kıbrıs Türk Örgüt ve Hareketlerinden Türk Maharetlerine Karşı Protesto Eylemi” başlığıyla aktardı. Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamasında, Dışişleri Bakanı’nın konu hakkında BM Genel Sekreterliği’ne, Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin Kıbrıs’taki büyükelçiliklerine konuyla ilgili mektuplar gönderdiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir görüşme ayarlamasının beklendiğini söyleyen Yoannu, “Bu tür hareketler, işgal bölgelerindeki sözde seçimler sonrasında müzakere perspektifine bomba niteliğindedir” yorumunda bulundu.

Altihia manşete çektiği haberini, “Sözlerden ve Tehditlerden Eylemlere geçiyorlar… Ankara ve Tatar-Özersay, Dün Kapalı Maraş’ta Şenlik-Görüşme Düzenledi… Kentin Derhal Açılmasına Dair Meydan Okuyan Açıklama ve Taahhütler Resitali… Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay Gelmek İçin Pasaport Göstermedik. KKTC toprağındayız dedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haftalık Simerini “Maraş İçin Yol Haritası… Sahte Devletin Türkiye’nin Mührünü Taşıyan Yeni Emrivakisi” başlığını kullandı.