Kıbrıs’taki saray ihalesi de tanıdığa gitti

AKP, Türkiye’deki saraylardan sonra KKTC’ye yapılacak sarayın ihalesini de kapalı kapılar ardında özel olarak davet ettiği tanıdık müteahhide verdi. Gözde müteahhit Siyahkalem’e ödenecek rakam 2 milyar 497 milyon lira olacak.

Yusuf DEMİR

AKP iktidarı Türkiye’dekilerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir saray ihalesini gizlice gözde müteahhitlerinden birine verdi.

“K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihale, açık usül yerine kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

İhalenin, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle duyuru ilanı yapılmadan düzenlendiği ortaya çıktı.

7 Temmuz 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardında yapılan ihale, özel olarak davet edilen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyar 852 milyon 985 bin 462 lira 40 kuruş hesaplanan projenin ihalesi, 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandı.

20 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre 25 Temmuz’da başlayan inşaat süreci 6 Aralık 2023’te bitecek.

ALDIĞI KAMU İHALELERİYLE TANINIYOR

Siyahkalem Mühendislik ise bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane’de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan paha biçilmez değerde Osmanlı arşivlerinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi firmanın yaptığı işler arasında…

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’de yüzde 61’i ağaçlık olan 500 dönümlük askeri arazi üzerinde yapılan 1067 konutluk projede de aynı firmanın imzası vardı.

Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden Kangal Termik Santrali de Konya Şeker’le birlikte bu firmaya verildi.

Firmanın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şunlar: İstanbul Hoşdere 6. Etap Toplu Konut Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası, Giresun Çotanak Arena, Emlak Konut Gebze Toplu Konut, Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi, Yozgat Sorgun 250 Yataklı Devlet Hastanesi, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Memur Konutları, AFAD Eğitim ve Uygulama Merkezi, İstanbul Finans Merkezi…

Siyahkalem, Ankara’daki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, danışmanlarıyla basketbol oynadığı saray bahçesindeki spor sahasının üzerini kapatmıştı. İhale gizli yapılmış, 10.6 milyon liraya sözleşme imzalanmıştı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında projeyle ilgili şunları söylemişti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz. Cumhurbaşkanlığının bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Metehan bölgesinde. Silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik ve bu 500 dönüm arazi içinde hem bu külliyeleri yapacağız bütün bunlarla beraber, gerçekten şöyle muhteşem bir millet bahçesini de orada yapalım, gerçekleştirelim. Tabii bunu söylerken özellikle gönlümden, yüreğimden de şu geçiyor. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs Türkleri’ne ait bir devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.” Mimarın güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardığını, üç ayrı projenin hayata geçirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi kendisinin de takip ettiğini, bu projeyle beraber işin inşaatına girileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fazla zamanımız yok. Bir an önce şuralardan kurtulalım diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının olduğu yerden de kurtulalım diyorum. Her şeyiyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Parlamento binasında milletvekillerimizin kendilerine özgü çalışma mekânları olsun. Bütün bunlarla beraber konferans salonu vesaire… Bütün bunlarla dünyaya bu noktada kendisini görkemli şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. KKTC’nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze hâline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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