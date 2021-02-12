Kick boks sporcusu Betül’den 10 gündür haber alınamıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi ve kick boks sporcusu yapan Nesibe Betül Tüysüz yaklaşık 10 gün önce ortadan kayboldu.

Telefonlarına yanıt alamayan anne Derya Caner Tüysüz, durumu Antalya’da yaşayan baba Caner Tüysüz’e bildirdi. Milas’a gelen baba Caner Tüysüz ve anne Derya Caner Tüysüz kızlarını birlikte aramaya başladı. 10 gündür kızlarından haber alamayan aile jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kızlarının bulunması için yardımcı olunmasını istedi.

“HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Baba Tüysüz yaptığı açıklamada “Kızıma ulaşamıyoruz. Resmi makamlara kayıp başvurusunda bulundum. Kızımı görenlerin Allah rızası için durumu emniyet güçlerine bildirmelerini rica ediyorum. Bize haber vermeden hiçbir yere gitmezdi hayatından endişe ediyoruz” diye konuştu.