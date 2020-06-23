Kıdem için İstanbul’da sürpriz zirve

Albayrak’ın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’nu kıdem tazminatını görüşmek üzere bugün (salı) İstanbul’da toplantıya çağırdığı öğrenildi. Toplantıda, bu hafta Meclis’e gelmesi beklenen İstihdam Kalkanı Paketi için de taraflardan destek istenmesi bekleniyor.

TASLAK SUNULMUŞTU

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kıdem tazminatının TES’e dönüştürülmesini öngören taslak çalışmayı işçi ve işveren temsilcilerine sunmuş, ancak ne işçi ne de işverenden destek alamamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta 4 başkanı Beştepe’de toplayıp görüşmüş, ancak bu toplantıda da taraflardan olumsuz yanıt gelince Erdoğan’ın, “Siz kendi aranızda görüşün, biz de bir değerlendirme yapalım” diyerek toplantıyı bitirdiği kamuoyuna yansımıştı.

Beştepe’deki görüşmenin ardından kıdem konusunun eylül ayına ötelendiğine ilişkin görüşler ortaya atılmıştı. Ancak Bakan Berat Albayrak, Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB başkanlarını sürpriz bir şekilde tek tek arayarak İstanbul’da görüşmeye çağırdı.

DAVETİ KABUL EDECEKLER Mİ?

Daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın daveti dışındaki toplantılara katılmayacağını ifade eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Albayrak’ın davetine gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

Hak-İş Başkanı Arslan da, önceki gün yaptığı sürpriz açıklamayla kıdemin böyle bir dönemde tartışılmasının yanlış olduğunu belirtmiş ve kazanılmış hakların korunması ve işçi lehine olacak yeni düzenlemeler dışındaki teklifleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti. İşveren temsilcisi TİSK de kıdemin bu yıl tartışılmasına karşı çıkıyor.