KİK, İBB’nin iki asfalt ihalesini iptal etti

Merkezi Sarıyer’de bulunan Dev İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nce 17 Aralık 2019’da yapılan ‘İstanbul Geneli Yolların Asfalt Kaplaması Yapılması’ ile ‘İstanbul Geneli Yolların Asfalt Yama Yapılması’ ihalelerini Kamu İhale Kurumu‘na şikayet etti.

İhale şartnamesindeki düzenlemeleri şikayet konusu eden inşaat firmasının başvurusunu inceleyen KİK, 15 Ocak 2020 tarihli toplantısında kararını açıkladı.

KİK, ‘plent sayısının artırıldığı ve bu durumun yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu’ ve ‘asfalt plentinin yüklenicinin kendi malı olması, ancak asfalt plentine ilişkin kapasite raporunu isteklilerin sunmasına ilişkin yapılan çelişkili belirlemenin de tereddüt yaratacağı’ gerekçeleriyle ihaleyi iptal etti. (DHA)