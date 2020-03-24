Kıl kurdu nedir? Belirtileri ve tedavisi… szcu2

Kıl kurdu bağırsaklarda yaşayan oldukça bulaşıcı bir parazittir. En yaygın bulaşma alanları toplu olarak kullanılan tuvaletlerdir. İdrar enfeksiyonu gibi bazı hastalıklara zemin hazırlayan kıl kurdu nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KIL KURDU NEDİR?

Kıl kurdu (enterobiasis), insanlarda görülen bağırsak solucanı enfeksiyonlarının en yaygın türlerinden biridir ve oldukça bulaşıcıdır. İnsandan insana kolayca geçebilir. Nedeni enterobius vermicularis adı verilen küçük bir parazittir. Kıl kurtları, uzunlukları 2-13 mm arasında değişen, ince ve beyaz solucanlardır. Yumurtaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve saydamdır. Küçük iplik parçaları gibi görünen bu kurtlar, rektumda 13 hafta kadar yaşayabilir.

Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında sık olarak görülür. Yürümeye başlayan ve elleriyle dünyayı keşfetmeye çalışan bebeklerde de rastlanabilir. Dünya üzerinde her 5 kişiden 3’ünde kıl kurdu bulunmaktadır. En yaygın olarak bulaştığı alanlar toplu kullanılan tuvaletlerdir. Kıl kurtları idrar enfeksiyonu gibi bazı hastalıklara yol açabilir.

KIL KURDU NASIL BULAŞIR?

Kıl kurdu (enterobius vermicularis) parazitlerine ait yumurtaların yutulması veya solunması bulaşıcı bir enfeksiyona neden olur. Yumurtalar vücuda girdiğinde ince bağırsağa yerleşir ve birkaç hafta içinde yetişkin kurtlara dönüşür. Daha sonra yetişkin dişiler kalın bağırsağa geçerek anal bölgeye ulaşır ve geceleri anüsün etrafına binlerce yumurta bırakır. Bu hareket anal bölgede yanma, kaşıntı ve tahrişe neden olur.

Anüsün kaşınmasıyla yumurtalar parmaklardan ağıza ve yatak örtüleri, giysiler, klozet veya oyuncaklar gibi ev eşyalarına aktarılır; kirlenmiş parmaklardan yiyeceklere, sıvılara, giysilere veya başkalarına bulaşabilir. Yumurtalar dış ortama dayanıklıdır ve kirli yüzeylerde üç hafta kadar yaşayabilir.

KIL KURDU BELİRTİLERİ

Kıl kurdu enfeksiyonu belirtileri şunları içerebilir:

– Anal veya vajinal bölgenin kaşınması

– Uykusuzluk, sinirlilik ve huzursuzluk

– Yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı

– İştahın açık olmasına rağmen hızla kilo verme

– Aralıklı karın ağrısı ve bulantı

– Burun kaşıntısı ve diş gıcırdatma

– Dışkıda kıl kurdu varlığı

KIL KURDU TEDAVİSİ

Kıl kurdu enfeksiyonu oral yoldan alınan ilaçlarla tedavi edilebilir, ancak kolayca oluşan yeni bulaşmalar önlenmelidir. En iyi sonuç için tüm aile tedavi edilmelidir. Günlük iç çamaşır değiştirmek, yatak çarşafları ve koltuk örtülerini sık sık yıkamak aile içi bulaşmayı ve enfeksiyonun tekrarlama riskini azaltır.

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