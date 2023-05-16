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16 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu: 10 düşünelim, 1 diyelim

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılmasına karar verildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seçim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

“HİÇBİR SİYASET O İNSANLARIN KALBİNİ KIRMAYA DEĞMEZ”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları belirtti:

* “Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez.

* Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.”

Alaturka Online
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