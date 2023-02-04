Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanı Çankaya’da oturacak saraylarda değil





CHP Gençlik Kolları tarafından İstanbul Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ‘Geleceği Kur’ adıyla gençlik festivali düzenledi.

“VAATLERİN TAMAMINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, festivalde konuşma yaptı ve şunları söyledi:

– “Hiç endişe etmeyin o vaatlerin tamamını hayata geçireceğiz. Söz veriyorum sizlere. Diyeceksiniz ki, parayı nereden bulacaksın? Hiç endişe etmeyin devleti soyan, 418 milyar doları hiç edenlerden her santimini tahsil edeceğim. O para sizin paranız, o para doğmamış bebeklerin parası. O parayı gençliğe adayacağım, size vereceğim.

– Mücadele yolu açıktır, mücadele edeceğiz. Ama bizim mücadelemiz onların mücadelesi gibi değil. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Gençliğin hakkını teslim etme mücadelesidir.

– 418 milyar doları tahsil etmek için birilerinin kayığına asla binmeyeceğiz. Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güvencem bu ülkenin gençleri, sizlersiniz.

“SADAT’LARI BİZİ YILDIRAMAZ”

– Şundan emin olun sevgili gençler, baskılar var biliyorum, tehditler var biliyorum, Bay Kemal bir saniye bir milim bile geri adım atmayacaktır. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Baskıları, 5’li çeteleri bizi yıldıramaz, paramiliter güçleri, SADAT’ları bizi yıldıramaz. Çünkü en büyük güvencemiz bu ülkenin gençleri, yani sizlersiniz.

– Evet, iktidar. İktidara gitmenin yolu çalışmak, mücadele etmektir, sandığa giderek oy kullanmaktır. Deste yazmaktır. Bir diktatörü demokratik yollarla yolcu etmektir. Hiç endişe etmeyin bunu yaptığınız anda dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Bu tarih sizin tarihiniz olacak, gençlerin tarihi olacak. Tarihe düştüğünüz not tüm dünyada gençler tarafından örnek alınacaktır.

“BİNLERCE BAY KEMAL’E GÜVENİYORUM”

– Baskılar gelecek, tehditler gelecek biliyorum ama bu salonda binlerce Bay Kemal var. Ben bu salondaki binlerce Bay Kemal’e güveniyorum. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, güzel bir Türkiye mücadelesidir, kadın-erkek eşitliği mücadelesidir ve saygın bir devlet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir, baskılara boyun eğmeme mücadelesidir.

– Bir şeyi sakın unutmayın, iktidarın değişmesini istiyorsanız sandığa gideceksiniz oy kullanacaksınız ve biz tarihe ender bir miras bırakacağız. Baskıcı, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. Dünya siyaset tarihine miras bırakan siz gençler olacaksınız.

“13. CUMHURBAŞKANI ÇANKAYA’DA OTURACAK”

– 13. Cumhurbaşkanımız Çankaya’da oturacak saraylarda değil. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bundan emin olun. Kucaklaşın, dost olun, inadına birlikte olacağız. Bunu yaptığımız zaman güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. O yüzden, mutlaka ama mutlaka iktidar diyoruz. Demokrasi için iktidar, adalet için iktidar.”

“KRAL DEĞİL, KURAL İSTİYORUZ”

Festivalde konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ise şunları söyledi:

– “Ömürlerinin tamamını AKP hükümetlerinde geçirmiş, buraya gelerek değişim ihtiyacını haykıran genç arkadaşım, güzel bir gelecek senin, benim, hepimizin hakkı. Bu yüzden kimseden bir beklentimiz yok. Gençlerin aklını yine gençlerin alacağını biliyoruz. İsmi kadar anlamlı bu festivalde yarattığınız coşku hepimiz için bir umut.

– Zihnimiz duru, başımız dik, ileri bakıyoruz. Işıl ışıl parlayan gözlerimiz ufuktaki güzel geleceğe bakıyoruz. Gençlik enerji demektir, devrim demektir. Bizim için devrim, Cumhuriyet demektir Mustafa Kemal Atatürk demektir. 100 gün sonra bizi bir zafer bekliyor. Gençler olarak bize dayatılan kötü geleceğe, tek adamlığa değil, bir arada yaşama, gelişime oy vereceğiz.

– Her şeyimize karışan bir kral değil, kural istiyoruz. İlk defa oy kullanacak genç seçmenlerin kapısını çalmaya devam ediyoruz. Asıl gücün gençlerin elinde olduğunu biliyoruz. Biz en gencimizden en büyüğümüze eşit ve korkusuzuz.

– Küsüp giden gençlere ‘giderlerse gitsinler’ demeyeceğiz. Gençlik festival yasaklarına değil işe, umuda ve eğlenmeye ihtiyacı var.”