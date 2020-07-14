Kılıçdaroğlu 15 Temmuz ile ilgili öyle bir konuştu ki… CHP milletvekilleri ayakta alkışladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda 15 Temmuz ile ilgili çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın bizzat kendisi 15 Temmuz’un bir numaralı ayağıdır” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, “Erdoğan neden Marmaris’te saklanır? Yaverleri zaten FETÖ’cüymüş. Yerini söylerlerdi. Peki o zaman niye Marmaris’e saklandı? Darbeyi biliyordu ve ne olur ne olmaz diye saklandı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu çoklu baro düzenlemesi üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de çok sert ifadelerle yüklendi.

AKP Şanlıurfa Gençlik Kollar Başkanı’nın ‘jakuzi keyfi’ne de değinen Kılıçdaroğlu “Geçen sosyal medyada AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı jakuzi keyfi yapıyor. Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin diyor. Bunlar halkı değil, Saray’ı örnek alırlar” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu Ayasofya ile ilgili açıklamalarda da bulunarak “Devlet yönetiminde ikiyüzlülük, riyakarlık olmaz. Samimiyet esastır. Bunun adı sahtekarlıktır. Ortada kahraman gibi geziyorsun.

Erdoğan kendi tarihini bilmez. Erdoğan’ın tek bildiği yeşil dolarlardır!” ifadelerini kullandı.