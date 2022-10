CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat’ta kapatılan tekel fabrikasının önünde üreticilerle bir araya geldi. AKP’nin, eski hükümetler döneminde yapılan bütün fabrikaları sattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Var olanların tamamı satıldı ve oradaki işçilerin tamamı mağdur edildi” dedi.

İsmail AKDUMAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tokat ve Sivas’ta birtakım ziyaretler gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Tokat’ta kapatılan tekel fabrikası oldu. Burada üreticilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, tek tek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“BURADA BİR ENKAZ VAR”

Ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Toplantı yaptığımız yer, bir dönem bütün Tokatlıların gurur duyduğu, binlerce insanın çalıştığı, alın teri döktüğü, evine helal ekmek götürdüğü bir yer. Burayı özelleştirdiler. O zaman ben milletvekiliydim ve buradaki özelleştirmenin hangi amaca hizmet ettiğini dilimin döndüğü kadarıyla anlattım. Şimdi burada bir enkaz var” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE HER FABRİKA Bİ KALEYDİ”

Çalışan işçilerin tamamının mağdur edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet’i kuranlar, ‘Her fabrika bir kaledir’ demişlerdi… Evet, Türkiye Cumhuriyeti’nde her fabrika bir kaleydi. Çünkü her fabrikada üretim vardı, her fabrikada insanlar çalışıyordu, fabrikalarda çalışan insanlar Türkiye’nin büyümesine, gelişmesine katkıda bulunuyorlardı” şeklinde konuştu.

“20 YILDA AKP’NİN KURDUĞU BİR TEK FABRİKA VAR MI?”

“Sadece Tokat bir fabrika kaybetmedi” diyen Kılıçdaroğlu, “Geçmiş hükümetlerin kurdukları bütün fabrikalar satıldı. Erzurum’undan Kars’ına kadar, her yerde fabrikalar satıldı. Satılan fabrikalardan sonra binlerce insan mağdur edildi. Şu soruyu sormak isterim: 20 yılda AK Parti hükümetinin kurduğu bir tek fabrika var mı? Var olanların tamamı satıldı ve oradaki işçilerin tamamı mağdur edildi” açıklamasında bulundu.

“BUNLARI EKEN İNSANLARIN ALIN TERİNİN KARŞILIĞI NEDEN VERİLLMİYOR?”

Üreticilerin getirdiği ve önlerinde duran mısır, şeker pancarı ve tütünü gösteren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

*Bunları eken insanlar suç mu işliyor Allah aşkına? Bunları eken insanların alın terinin karşılığı neden verilmiyor? Neden bu insanlar mağdur ediliyor? Neden çiftçi toprağa küstürülüyor?

*Ekmesine ekiyor, bereketli topraklar var, alın terinin karşılığını ver! Taban fiyat açıklıyorlar. Hangi taban fiyat? Taban fiyat açıklıyor ama gelip almıyor. Almazsan kim alacak?

*Tüccara düşüyor, o da ‘Ben bu fiyattan almam, daha düşük fiyattan alırım’ diyor. ‘Lanet olsun’ diyor, düşük fiyattan satıyor… Yani açıklanan taban fiyatlarının hiçbir anlamı yok. Tam bir kandırmaca.

“BU MİLLETİN FERASETİNE, HOŞGÖRÜSÜNE GÜVENİYORUM”

*Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu fabrikanın hakkını sormak bana değil, Tokatlılara düşüyor. Bütün Tokatlılar desinler, ‘Benim bu fabrikam ne oldu?’ Enkaz… Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa, Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim.

*Bu milletin ferasetine, bu milletin hoşgörüsüne güveniyorum. Bir şekliyle, yaşanan dramları bahara dönüştürmek mümkün.

“BU MİLLETİN DEMOKRATİK YOLLARLA HESAP SORMASI LAZIM”

*Nasıl yapacağız? Allah nasip edecek, seçim gelecek, sandık kurulacak… Kim alınteri döküyor ve karşılığını alamıyorsa demokratik yollardan bir ders vermesi lazım.

*Kim kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse, bu milletin onlardan bir hesap sorması lazım demokratik yollardan. Bunu bekliyorum.

“HER EVDE HUZURUN OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ”

Yakında sandık gelecek, göreceksiniz. Sandık geldiği zaman hep beraber sandığa gideceğiz, hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye’yi yetkin insanlara teslim edeceğiz.

*Üretimi destekleyen insanlara teslim edeceğiz. O zaman Türkiye’nin büyüdüğünü göreceksiniz, işsizliğin nasıl yok edildiğini göreceksiniz, her evde huzurun olduğunu göreceksiniz.

