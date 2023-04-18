Kılıçdaroğlu, ’50 üretim üssü’ projesini açıkladı





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında ‘Bay Kemal’in Tahtası’ serisinin 2’nci videosunu paylaştı.

Twitter hesabından videoyu paylaşırken “Evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımız da…” notunu düşen Kılıçdaroğlu, videoda ise 50 üretim üssü projesini açıkladı.

9 ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİNDE 50 ÜRETİM ÜSSÜ

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bugün oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. 9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü, hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımız makina, ekipman, ara malı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar. Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak?

“TARIM VE HAYVANCILIK DIŞINDAKİ ÜSLERİ ÖZEL SEKTÖR İŞLETECEK”

* 12 Ana Alan: Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak. Sayıyorum: Çip Teknolojisi, Biyoteknoloji, Savunma Sanayii ve Ar-Ge, Gemi Sanayii, Sağlık ve Medikal Araştırmalar, Nanoteknoloji, Lojistik, Bilişim, Otomotiv Yedek Parça, Petrokimya, Hazır Giyim, Gıda Tarım ve Hayvancılık sanayii üsleri kurulacak.

* Üretim üsleri, kentlerimizin iş gücü niteliği, coğrafi konumu, sahip olduğu ham madde gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek. Bu üsler, uygun fiyatlı enerji imkânından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar. Üretim tesislerimiz planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demiryolu ağı ile bağlanacak.

“HESABIMIZI YAPTIK”

* Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerine normal avantajların yanı sıra ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla, iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle inşa edeceğiz.

* Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık, yabancı sermayeli yatırımlar için Türkiye’den daha verimli bir ülke yok. Bu bölgeler, 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler.

“ANADOLU’NUN GENÇLERİ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMAYACAK”

* Bir üretim seferberliği başlatıyoruz dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla, Türkiye’yi büyüten akılla, elbirliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye’nin batısında belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkemizin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye’nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız.

* Anadolu’nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu’dan değil metropollerden Anadolu’ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana Söz.”