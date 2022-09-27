Kılıçdaroğlu: 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti lideri Uysal, Mersin’deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Terör kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız” dedi. Uysal ise, “Türkiye’yi operasyona açık halden çıkartmak önümüzdeki siyasal sürecin de zehirlenmesine bu tür saldırılarla imkan vermemek gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim’de yapılacak Liderler Zirvesi öncesinde Altılı Masa liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal‘ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyareti sonrasında Mersin’deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehit polis Sedat Gezer’e rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, “Güvenlik güçlerine sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden çok çektik, büyük acılar çektik. O acıların artık sona ermesi lazım. Teröre karşı siyasi görüşleriniz farklı olabilir. Ekonomi politikalarınız farklı olabilir ama terör bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir” diye konuştu.

Gültekin Uysal ise, “Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Başımız sağ olsun. Terör ne tereddüt, ne müsamaha kaldırır. Türkiye’nin hatırı sayılır bir zaman diliminde terörle mücadele geçmişi var. Ama içinde bulunduğumuz sıcak atmosfer dolayısıyla da Türkiye’yi operasyona açık halden çıkartmak önümüzdeki siyasal sürecin de zehirlenmesine bu tür saldırılarla imkan vermemek gerekir. O açıdan gayet temkinli, itidalli ama mutlaka güvenlik güçlerimiz, istihbarat birimleri gereğini yapıyordur. Bu iklimin zehirlenmesine, tekrar altını çizmek isterim, müsaade etmemek lazım” dedi.

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