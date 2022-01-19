Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileri ile bir araya geldi

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Alaturka Online
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileri ile bir araya geldi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

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