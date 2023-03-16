Kılıçdaroğlu: Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte; depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Hotel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının, KKTC’deki ailelerini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

“ORADA BİR CİNAYET İŞLENDİ”

CHP lideri KKTC dönüşünde ise basın açıklamasında bulundu. Ailelerle yapılan görüşmelere değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Adıyaman’da 65 kişiye mezar olan İsias Hotel’in yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı Voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı.

*Şampiyon Melekler takımı o molozların altında hayatlarını kaybetti. Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok.

“BU İNSANLARA KULAKLARINI TIKADILAR”

*Aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti.

*Bugün Kıbrıs’ta 23 aileyi ziyaret ettim. Yüzlerce kişiyle konuştum… Korkunç bir acı. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara kulaklarını tıkadılar. Baş sağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

*Bizde babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara be diyeceğiz?

*Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu acının adı yoktur. Ben ve Selvi hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların deprem yerinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim.

“ÇOCUK ÖLÜNCE AİLE RUHEN ÖLÜR”

*Unutmamak lazım ki bu milletin dini, ırkı her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür. Çocukları katilleri belli. Gereğini bir kaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim.

“HESABINI SORACAĞIM”

*Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım, hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.

*Hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelip bir vakıf kuracağız. Yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak.

“YÜZYILIN SELE DEMEYE BAŞLADILAR”

*Gelelim Türkiye’ye… Bu liyakatsizlik, beceriksizlik 50 bin kişinin canına mal oldu. Yüzyılın felaketi dediler dün de yüzyılın seli demeye başladılar.

“BU FORMAYI YATAĞIMIN YANINA KOYACAĞIM UNUTMAMAK İÇİN”

Basın mensuplarına bir forma gösteren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler… Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. Bu melekleri unutmamak için. Sinan Ateş’i, Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma.”