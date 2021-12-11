Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP iktidarının ilk 6 ayı nasıl olacak? TARİHE NOT DÜŞTÜ!





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşımla iktidar olduktan sonra ilk 6 ayda atılacak özgürlük adımlarını sıraladı. "İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu olarak yeniden yapılandırılacak" diyen Kılıçdaroğlu, bu kuruma tahsis edilecek bina için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasını da gözüne kestirdiğini söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kılıçdaroğlu #chp #haber