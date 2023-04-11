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11 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakı’nı desteklemek için 3 sebep

Alaturka Online
Alaturka Online


Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok’ta paylaştığı videoda gençlere seslendi.

ÖTV, KYK KREDİSİ, ENFLASYON VE İŞ İMKANI

“Gençler, Millet İttifakı’nı desteklemek için 3 sebep” diyen Kılıçdaroğlu, bu sebeplerin neler olduğunu şöyle açıkladı:

* “1: İlk arabanız ÖTV’siz olacak.

* 2: KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar sıfır faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak.

* 3: Enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem diye düşünmek olacak.

* Tüm bunların gerçek olduğu hayat, dünyanın bir ucunda değil, Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız.”

“TÜM YORUMLARI OKUYORUM”

Kılıçdaroğlu, videoyu Twitter hesabından “Gençler” notuyla paylaşırken, TikTok’ta videonun açıklamasında ise “Gençler, tüm bunlar Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun toprakların gerçekleri olacak! Başka neler istiyorsanız yazın tüm yorumları okuyorum” ifadelerini kullandı.

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