Kılıçdaroğlu Adana’da: Yıkılan binanın enkazını ziyaret etti





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden en çok etkilenen illerden olan ve yardım ekiplerinin kentte henüz birçok noktaya ulaşamadığı Hatay’a ziyarette bulunacak.

Kılıçdaroğlu, öncesinde, depremden etkilenen bir diğer il olan Adana’ya iniş yaptı.

CHP liderini Adana Havalimanı’nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin karşıladı.

Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Kılıçdaroğlu’nun gelişini beklediği sırada depremdeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Çetin, “Enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe maalesef ölü ve yaralı sayıları da artıyor. Ulaşılabildiği kadar canlı bir şekilde vatandaşlarımıza hemşehrilerimize ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah bugünleri el ele atlatacağız. İlk depremde Çukurova ilçemizde 6 bina yıkıldı, ikinci depremde de daha önceki sarsıntıda hasar görmüş 4 bina daha yıkıldı. Toplam 10 bina Çukurova ilçemizde, diğer ilçelerle birlikte 16 bina yıkıldı” dedi.

Kılılçdaroğlu uçaktan indikten sonra Adana Büyükşehir Belesiyesi’nde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Adana milletvekilleri katıldı.

KILIÇDAROĞLU ENKAZI ZİYARET ETTİ, BİLGİ ALDI

Kılıçdaroğlu daha sonra Turgut Özal Bulvarı’nda yıkılan binanın enkazını ziyaret etti, son duruma ilişkin bilgi aldı.

“ENKAZDA 30 KİŞİ DAHA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ”

Kurtarma görevlisi, “32 tane cenazemiz çıktı. Şu ana kadar yaşayan 2 kişi çıkardık. Sesler geliyor, çalışmalar devam ediyor. Küçük bir kız çocuğu sesi geliyor. İçeride yaklaşık 30 kişi daha olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Ardından karayolu ile Hatay’a geçmek üzere yola çıktı.

“APARTMANIN YIKILMA TEHLİKESİ OLDUĞU İÇİN AFAD SOKMUYOR”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da, “36 saattir uyumuyoruz. Müdahale etmediğimiz bir yer yok. Sadece Sadece bir yerde, apartman yıkılma tehlikesi olduğu için çalışmaya sokmuyor AFAD” ifadelerini kullandı.