Kılıçdaroğlu: Afetlere karşı hazır olmak devletin asli görevlerindendir

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara Depremi’nin 22’nci yıl dönümünde bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi’nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

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