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6 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu afişini kapatmak için vinç kiraladılar

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimlerine günler kala bir afiş krizi daha yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki çeken posterlerine bir yenisi daha eklendi.

Erdoğan’ın posteri; cami, okul, depremde hasar görmüş binalar, tarihi kale ve surların arından şimdi de rakibinin posterinin önüne asıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde 4 katlı bir binada, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait posterin önüne, 2 vinç yardımıyla Erdoğan’ın posteri asıldı.

ANKARA’DA İNŞAATI SÜREN HÜKÜMET KONAĞINA ASILDI

Öte yandan Ankara Yenimahalle İvedik Caddesi üzerinde inşaatı henüz sürmekte olan hükümet konağına da Erdoğan’ın posterleri asıldı.

Bölgede yaşayan bir vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile çektiği fotoğraf ve videoları SÖZCÜ Whatsapp İhbar Hattı’na ulaştırdı.

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