Kılıçdaroğlu Ağrı’dan seslendi: Sizden bir tek şey istiyorum…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı ziyareti öncesi Doğubeyazıt’ta iş dünyası ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Sizden bir tek şey istiyorum sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy veriniz. Artık kavgadan bıkmadınız mı? Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Kimlik ve inanç siyaset konusu olmaz” dedi.

Ağrı ziyareti öncesi Doğubeyazıt ilçesinde düzenlenen ‘İş Dünyası Toplantısı’na katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Size CHP’ye o verin demiyorum, elinizi vicdanınıza koyup, kim bu ülkeye çalışıyor, kim fakirin fukaranın hakkını savunuyorsa düşünüp ona verin. Devletin dini adalettir. Haksızlık yapana oy verilir mi? Adaletsizlik yapana, al biraz daha yap diye oy mu verilir?” diye sordu.

“ÇİFTÇİYE MAZOTU ÖTV’SİZ VERECEĞİZ”

İktidara geldiklerinde çiftçiye mazotun kesinlikle ÖTV’siz vergisiz verileceğini anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bunlar yapılabilir şeyler. Tarım konusunda toprak analizleri yapılacak. Şöyle bir sorunumuz var, kırsalda nüfus azalıyor. Kırsalda çalışan genç ve kadınların sosyal güvenceleri olacak. Tarım kanunu var, 21. maddesine göre devletin çiftçiye milli gelirinin yüzde birini destek olarak vermesi gerek.

Bugüne kadar bu hiç verilmedi, verilmiyor da hala. Kimse de sormuyor hakkını. Bir diğer konu, çiftçinin traktörünün haczedilmemesi lazım. Eğer bir iktidar faize karşıyım deyip bizim vergilerimizi tefeciye faiz olarak ödüyorsa bunun hesabını soracağız.

Buna karşılık çıkıp ‘134 milyar dolar ödemedim’ diyebilirler mi, hayır. Çünkü ödediler, ilk altı ayda 134 milyar doları tefecilere faiz olarak ödediler.”

“KİMLİK VE DİN SİYASET KONUSU OLMAZ”

Kılıçdaroğlu, iş dünyasından oy kullanırken ellerini vicdanlarına koymaları gerktiğin belirterek şöyle konuştu:

“Sizden bir şey istiyorum, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. CHP’ye o verin demiyorum, elinizi vicdanınıza koyup, kim bu ülkeye çalışıyor, kim fakirin fukaranın hakkını savunuyorsa düşünüp ona verin. Devletin dini adalet. Haksızlık yapana oy verilir mi?Adaletsizlik yapana, al biraz daha yap diye oy mu verilir?

Siyasete giren zenginleşemez arkadaş. Eğer birleri siyasete girdikten sonra zenginleşip değil burada Amerika’da bile mal mülk sahibi oluyorsa düşünmemiz lazım. Kavgadan bıkmadınız mı? Artık kavga etmeyelim ne olur. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım. Kimlik ve inanç siyaset konusu olmaz. Kim anne babasını seçebilir? “

Kılıçdaroğlu, KHK mağdurlarının da sorunlarını çözeceklerini ifade ederek, “Kimse merak etmesin bu sorunların hepsini çözeceğiz. 75 yaşında, tuvalete gidemiyor, hapiste tutuyorsunuz. Öbür yanda uyuşturucu baronu, dışarıda. Söz veriyorum, biz iktidarı değiştireceğiz ve düzelteceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt’tan sonra Ağrı kent merkezinde ise esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

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