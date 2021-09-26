Kılıçdaroğlu: Ahdim, niyetim, yeteneğim var

İzmir’de süt işletme fabrikasının temel atma töreninde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, üreticilere seslendi, iktidar olduklarında atacakları adımları sıraladı.

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Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere İzmir’e gelen Kılıçdaroğlu, Baysan süt işletme fabrikası temel atma törenine katıldı.

“TÜRKİYE’DE TARIM 20 YILA YAKINDIR KÜRESEL ŞİRKETİLERİN İSTEDİĞİ GİBİ ŞEKİLLENİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Anadolu ve Trakya binlerce yıldır atalarımızı doyurduğu gibi bugün de bizi besliyor. Biz korudukça bu topraklar, çocuklarımızın da rızkını vermeye devam edecek. Türkiye’de tarım, 20 yıla yakın bir süredir tümüyle küresel tarım şirketlerinin istediği şekilde şekilleniyor. Yakın zamana kadar çeşit çeşit atalık tohumlarımızı serptiğimiz vatan toprağına artık ithal tohumları ve ilaç diye satılan zehirleri saçıyoruz; kuraklık ve yoksulluk biçiyoruz.” dedi.

“TOPRAKLARIMIZIN BU SESSİZ İŞGALİNE BAŞ KALDIRDIK”

Birkaç holdingleşmiş tarım şirketi yerine yüzbinlerce küçük üreticiyi desteklediklerini belirten Soyer, “Tohumundan gübresine ithalata bağlı bir düzen yerine yerli ve milli bir tarım ekonomisi kuruyoruz. Bu iddiamızın tam merkezinde, tarımsal planlama için kurduğumuz yeni kurumlar kurallar yer alıyor. Çiftçimizin kaderine terk edilmediği ve kendini güvende hissettiği bir gelecek tesis etmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

“BENİM UMUDUM DA SİZLERSİNİZ GENÇLER”

Soyer’in ardından konuşma yapmak üzere kürsüye giden Kılıçdaroğlu’na, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganı atıldı. Kılıçdaroğlu, “Benim umudum da sizlersiniz gençler. Beraber mücadele edeceğiz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için önümüzdeki seçimde sandığa ilk kez 6 milyon 300 bin genç gidecek ve oyunu kullanacak. 6 milyon 300 bin genç, Türkiye’nin kaderini değiştirecek, Türkiye’ye bereket getirecek, Türkiye’ye demokrasiyi getirecek, Türkiye’ye özgürlük getirecek. Buna inanıyorum.” diyerek karşılık verdi.

“SARAY’DAN BAKARSAN ÇİFTÇİNİN DURUMUNU GÖREMEZSİN”

Vatandaşlara ve üreticilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Bize diyorlar ki Batı’nın egemen güçleri, ‘Niye toprağı ekiyorsunuz? Size un mu lazım? Biz verelim. Buğday mı lazım? Biz verelim. Et mi lazım? Biz verelim. Yem mi lazım? Biz verelim. Saman mı lazım? Biz verelim. Bizim çiftçimiz kazansın.’ Ya bizim çiftçimiz ne olacak? ‘Kazanmasın.’ Bu kaderi değiştireceğiz. Beraber değiştireceğiz. ‘Çiftçi milletin efendisidir’ der Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Efendiliği bırakmadılar… Her şey dışarıdan geliyor. Deniyor ki, ‘Efendim çiftçinin durumu çok iyidir.’ E sen çiftçinin arasına girmeyip de Saray’dan bakarsan çiftçinin durumunu göremezsin. Çiftçinin durumu iyi mi, kötü mü anlayamazsın. Bakması lazım.” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR STRATEJİYİ HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Elin oğluna kazandırıyoruz, bizim çiftçi niye kazanmıyor? Neden kazandıramıyoruz? Biz yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İktidar değiliz doğru. İnşallah olacağız sizlerin oylarıyla, o da doğru. Ama bütün belediye başkanlarımız, siz kazanasınız diye çaba harcıyorlar. Sizin çocuklarınız kazanacak. Sizin çocuklarınız daha iyi bir hayat standardı yakalayacak. Bütün amacımız o zaten.

“AÇLIĞA MAHKUM EDİYORSUNUZ”

Bir bakan düşünün, adı Tarım Bakanı. Çiftçiyi şöyle tanımlıyor: ‘Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır.’ Allah aşkına böyle bir tanım duydunuz mu hiç? Niye az kazansın? Daha fazla kazanması lazım. Çiftçinin traktörüne devri iktidarımızda hiç kimse, hiçbir güç haciz koyamayacak, tarlasına haciz uygulayamayacak. Adamı perişan etmişsiniz, borç batağına sokmuşsunuz, parasını ödeyemiyor; geliyorsunuz, traktörünü kamyona yükleyip götürüyorsunuz. Ne yapacak bu adam? Açlığa mahkum ediyorsunuz.

“İKTİDAR OLACAĞIZ, HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ”

Haram yiyenin burnundan fitil fitil yiyeceğim. Herkes emin olsun. İnşallah iktidar olacağız göreceksiniz, beraber olacağız, halkın iktidarını kuracağız. Sizin bankalardan aldığınız kredi, tarım kredi kooperatiflerinden aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğim. Ne faizi ya? Batırmışsınız zaten adamı… Ana parayı da makul taksitlerle alacağız.

“GENÇLER HİÇ MERAKLANMAYIN, BUNA DA SON VERECEĞİM”

Gelişmiş ülkelerde sabah önce sütçü sizin kapınızı çalar ve sütü kapıya bırakır, çocuklar süt içsin diye. Bizde ise sabahın köründe polis gelir, kapıya vurur, ‘İçeridekileri tutuklayacağım. Gençleri gözaltına alacağım.’ Neden? Bir tweet atmış diye… Gençler hiç meraklanmayın, buna da son vereceğim. İstediğiniz gibi tweet atabilirsiniz. Korkmayın. Sabah hiçbir polis, güvenlik görevlisi gelip sizin kapınızı çalmayacak. Bundan da emin olmanızı isterim. Bu memlekete huzuru getireceğiz, barışı getireceğiz, bereketi getireceğiz, her evde huzur olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz.

“AHDİM, NİYETİM, YETENEĞİM VAR”

Güvenin bu kardeşinize. Türkiye’yi gerçekten de, Mustafa Kemal’in dediği gibi çağdaş uygarlığın ötesine taşıyacağız. Ahdim var, niyetim var, yeteneğim var, bunu mutlaka, sizlerin desteğiyle yapacağız.”

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