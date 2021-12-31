Kılıçdaroğlu aile fotoğrafıyla yeni yılı kutladı

Yeni yılın son gününü ailesiyle birlikte evde geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Torununun çektiği aile fotoğrafını paylaşan CHP lideri, fotoğrafa “Torunum Duru’nun objektifinden. Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!” notunu düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aile fotoğrafı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Torunum Duru’nun objektifinden. Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!” dedi.